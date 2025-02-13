特朗普稱減息與關稅應同時實行　白宮：13日前公布對等關稅措施

儘管美國最新通脹數據高於預期，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月12日仍表示，應該降低利率，並與他的關稅措施「齊頭並進」。而經濟學家普遍認為，關稅會加劇通脹並因此推遲減息。另外，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普將在13日印度總理莫迪（Narendra Modi）到訪前，宣布他的對等關稅計劃。



關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

鮑威爾：利率政策不受特朗普影響

特朗普10日曾表示，即將宣布對等關稅措施。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）12日表示，相信特朗普正考慮對包括汽車、製藥行業在內的領域，實施對等關稅的豁免。他認為，白宮有需要對幾個類別分開處理，他預計汽車和製藥會是其中之一，「但我不確定。你必須等待，並向白宮詢問此事」。

針對特朗普要求減息的說法，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）前一天出席參議院聽證會時屬表明，鑑於經濟總體強勁，聯儲局並不急於下調利率。他12日出席眾議院聽證會時也稱，特朗普的說法，不會影響聯儲局的利率決定。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

特朗普7日在華府與日本首相石破茂會面後，在共同記者會上也預告，將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。他未直接透露會受到影響的國家，但有媒體指，特朗普料鎖定有較大貿易逆差的國家，目標包括中國、印度等。