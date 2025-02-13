德國慕尼黑汽車撞人群至少20傷　涉事司機被捕

德國慕尼黑2月13日發生汽車衝撞人群事件，德媒引述當地消防局指，至少20人受傷，其中2人嚴重受傷。警方已拘捕涉事司機。



2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為醫護在車撞人現場將傷者抬上擔架準備送醫。（Getty）

報道稱當時現場人群聚集參加德國工會Verdi組織的示威集會，德國巴伐利亞廣播公司（BR24）引述目擊者指，車輛當時衝向示威人群，一名男子被警方帶走，現場聽見哭聲。

慕尼黑市政員工周四舉行罷工，要求提高薪水等待遇，Verdi此前呼籲舉行示威。《圖片報》報道指事發上午10時30分左右，當時肇事司機駕車突然加速衝向街道一邊的示威者，報道推測司機有可能錯將油門當作煞車，才令車輛加速衝向示威人群。

出訪歐洲的美國副總統萬斯（JD Vance）將參加於14日召開的慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦出席。案發現場距離安全會議召開地點約1公里，警方未透露車撞人案件與大會召開是否有關。

2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為車撞人現場一片狼藉，地上散落衣物。（Getty）

路透社引述警方發言人表示，警方正在案發現場調查，未有透露更多細節。