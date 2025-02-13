中英戰略對話　王毅晤林偉德：兩國加強合作是世界發展大勢

中國外長王毅訪問歐洲，2月13日在倫敦會見英國外相林德偉（David Lammy），舉行第十次中英戰略對話（UK-China Strategic Dialogue）。林德偉表示，英方應與中方保持富建設性的對話。王毅提到，中英兩國加強對話協作符合世界發展大勢。



王毅在英國外交部大樓與外相林德偉舉行會面，今次是中英第十次戰略對話，是中斷近七年後再度召開。

王毅表示：「事實證明中英兩個大國選擇加強對話協作不但符合兩國人民利益，也符合世界發展大勢。這是完全正確，當今世界更加動盪，百年變局加速演進，全球性挑戰接踵而來，國際合作及大國協調在當前具有更加的緊迫性和重要性。」

王毅強調，當前局勢下中英更應要展現大國擔當，實踐多邊主義，支持自由貿易，倡導合作共贏，共同構建全世界和平穩定；希望透過今次對話，落實好兩國領導人重要共識，推動兩國關係穩定發展。

2025年2月13日，英國外交大臣林偉德（David Lammy，左）在倫敦與中國外交部長王毅（右）會面前握手。（Reuters）

林德偉表示期待與王毅討論雙邊經濟合作、有關英國國安的重要議題，以及雙方存在分歧的議題，稱兩國均是聯合國安理會常任理事國，應更好地理解雙方的看法。

中國外長王毅訪問歐洲，2月13日在倫敦會見英國外相林德偉（David Lammy）。（Reuters）

林德偉在會前向傳媒指，兩人的討論將涉及兩國「並非總是意見一致」的議題。

他稱「我期待今天展開廣泛的討論，包括跟進雙邊經濟合作領域，以及英國國家安全的重要議題。」

他又指「我們還將討論英國、中國並不總是意見一致的議題，在某些情況下，英國確實存在明顯擔憂。」