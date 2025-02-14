克里姆林宮：烏克蘭將以某種方式參與和談　俄美將有單獨談判機制

路透社引述俄羅斯塔斯社（TASS）2月13日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭將「以某種方式」（one way or another）參與旨在結束俄烏戰爭的和平談判，但與此同時將保留與美國進行單獨談判的機制。



報道提到國際文傳電訊社（Interfax）引述佩斯科夫的話指，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin，又譯普丁或蒲亭）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）的會晤籌備工作可能需時數月，但雙方皆同意沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）是合適的地點。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

報道指，特朗普和普京12日通話約一個半小時，這是自2022年2月普京派兵入侵烏克蘭前不久與時任美國總統拜登（Joe Biden）通話以來，美俄兩國元首再次通話。

克里姆林宮13日表示，特朗普與普京通話是由美方發起，俄方對特朗普致力結束俄烏戰爭的立場印象深刻，正在積極籌備兩位領導人的會面。

2024年11月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在哈薩克阿斯塔納舉行的俄哈會談簽字儀式上與克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov，左）交談。（Reuters）

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）同日引述克里姆林宮報道，不排除在兩位領導人面對面會晤之前，普京會與特朗普再次進行通話。