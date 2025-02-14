克里姆林宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 俄美將有單獨談判機制
撰文：王海
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路透社引述俄羅斯塔斯社（TASS）2月13日報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭將「以某種方式」（one way or another）參與旨在結束俄烏戰爭的和平談判，但與此同時將保留與美國進行單獨談判的機制。
報道提到國際文傳電訊社（Interfax）引述佩斯科夫的話指，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin，又譯普丁或蒲亭）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）的會晤籌備工作可能需時數月，但雙方皆同意沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）是合適的地點。
報道指，特朗普和普京12日通話約一個半小時，這是自2022年2月普京派兵入侵烏克蘭前不久與時任美國總統拜登（Joe Biden）通話以來，美俄兩國元首再次通話。
克里姆林宮13日表示，特朗普與普京通話是由美方發起，俄方對特朗普致力結束俄烏戰爭的立場印象深刻，正在積極籌備兩位領導人的會面。
俄羅斯新聞社（RIA Novosti）同日引述克里姆林宮報道，不排除在兩位領導人面對面會晤之前，普京會與特朗普再次進行通話。
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