美國署理白宮幕僚長　曾批特朗普是「一個糟糕的人」

美國總統特朗普（Donald Trump）上周五（14日）任命白宮預算總監馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）出任署理白宮幕僚長，接替2018年底離職的幕僚長凱利（John Kelly）。 外界普遍認為，馬爾瓦尼甚少與特朗普發生分歧，是他被選為幕僚長的原因之一。但其實這位新官在2016年總統大選前，曾公開批評特朗普是一個糟糕的人。

美國新聞網站《野獸日報》（Daily Beast）上周五（14日）發布一則片段，背景是2016年11月美國總統大選前，時任共和黨國會議員馬爾瓦尼與民主黨議員珀森（Fran Person）在南卡羅萊納州（South Carolina）約克市舉行辯論。

馬爾瓦尼表示：「是的，我支持特朗普。我正在盡最大的熱情做這件事。事實上，我認為他是一個糟糕的人。但選擇支持其競選對手希拉里（Hillary Clinton）同樣糟糕。」

現年51歲的馬爾瓦尼2015年因成立眾議院自由黨團（Freedom Caucus）而嶄露頭角，他出任白宮預算總監期間，與特朗普多次合作，甚少傳出與總統不和的聲音。

▼馬爾瓦尼曾批評特朗普是「一個糟糕的人」。

（衛報／野獸日報）