日本政府2019年度預算案創新高　突破100萬億日元關口

共同社周二（18日）報道，日本政府周一（17日）已經基本上確定2019年度的預算案概要，將預算總額定為大約101.4萬億日元（下同），創歷史新高，亦是首次突破100萬億大關。當中包括電子支付時的積分回贈制度所需的2798億，以及2019年10月增加消息稅而特別計入的經濟刺激對策費定為逾2萬億。另外隨着當地步入老齡社會問題，社會保障費的增幅被壓縮至4800億左右。

財務大臣麻生太郎和有關部門的官員周一展開磋商，決定重要項目的預算額。社保和防衛費用將創新高，而相等於中央政府政策經費的一般財政支出增加3萬億至62萬億，當中社保費增長比例成為外界關注焦點，雖然今次並沒設定減額的大致目標，不過透過下調藥價等方式，2019年的社保費用與以前一樣控制在5000億以內。但與申請時提出的6000億則有一段距離，亦比過去3年為低。

在收入方面，新財政年度的稅收為約62.5萬億，超越1990年創下的60.1萬億新高，加上稅外收入，發行新國債料可帶來32.7萬億收入，但比2018年的原始預算減少1萬億，是連續9年減額。當局為了減少發行國債，稅外收入將包括編入存款保險機構的大約8000億剩餘金等。

有關預算案將於周五（21日）交由內閣會議審決。

（共同社）