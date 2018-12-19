【一分鐘看世界】英國脫歐無底洞、中加爭拗、日本國防預算

早晨，今天是12月19日，星期三。
另一個溫暖的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英國脫歐的無限輪迴爭議
英國脫歐一波多折，首相文翠珊延遲國會表決協議，惹來朝野不滿。繼被黨友發起迫宮後，在野工黨亦對她提出不信任動議，但檢察總長則認為現在不是把她拉下來的時候，呼籲大家對議案「袋住先」。
不過面對各方壓力，文翠珊已經準備「硬脫歐」的可能性，但工黨認為對方是故意浪費時間……（按此閱讀更多）
英國脫歐：文翠珊及多名閣員重申，反對二次公投，擔心這會延續英國的深層分裂。（路透社）
華為風波影響全球
華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後，無論是對該公司或與中國之間的合作都出現負面消息，包括捷克情報部門指華為和中興的產品可能有安全威脅外，加拿大亦因應兩名國民在華被捕，暫停到當地推廣旅遊業……（按此閱讀更多）
加拿大外交部長方慧蘭（左）及美國國務卿蓬佩奧（右）在12月14日均有就孟晚舟被捕事件作出回應。（美聯社）
日本防衛預算破紀錄
日本政府新一個財政年度預算大局已定，預算總額約101.4萬億日圓除了創新高外，亦是首次突破100萬億關口。同時政府亦通過兩份國防文件，披露為了應對中國和俄羅斯威脅，防衛預算將破紀錄……（按此閱讀更多）
「通俄門」陰魂不散
美國總統特朗普雖然一直批評「通俄門」調查，不過有關行動仍然進行。FBI前局長科米在國會聽證會共和黨議員不應對破壞法治的特朗普採取容忍態度。而前國家安全顧問弗林亦因為向FBI作假證供而惹官非，但他在判決前一刻申請延期宣判，令他暫時避過牢獄之災。話說回來，通俄調查繼續成為焦點，或反映特朗普在美國國內形勢並不穩陣……（按此閱讀更多）
比利時政局再地震
比利時首相米歇爾簽署《全球移民契約》，惹來國內出現大量反對聲音，除了有大型示威外，執政聯盟亦告分裂，他同時面對國會不信任投票，最終賠上政治前途……（按此閱讀更多）
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