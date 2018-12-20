【一分鐘看世界】比利時首相走不走？中加風暴、華府關門危機

早晨，今天是12月20日，星期四。
展開忙碌的一日前，你需知道以下五宗國際新聞：
比利時啟示錄
比利時首相米歇爾的移民政策惹來朝野分裂，自己亦要辭職下台。即使國王至今仍未作出決定，但事件就為歐洲各國的中間派政府帶來啟示，避免在即將舉行的選舉失利而回……（按此閱讀更多）
比利時首相下台：比利時國會通過對首相米歇爾的不信任動議，他同日向國王遞交辭職信。（路透社）
再有加國公民在華被拘留
加拿大早前有兩名公民在中國被拘捕，至今仍未獲釋。但渥太華方面周三（19日）證實，再多一名公民遭中國執法部門拘捕，總理府指該名被捕人士是一位女性，而總理杜魯多認為她與另外兩人被捕並無關連……（按此閱讀更多）
孟晚舟目前被軟禁在加拿大。（法新社）
華府又停運？
美國總統特朗普為了實現興建墨西哥邊境圍牆的競選承諾，要求國會通過包括有關建設費用在內的預算，但受到民主黨反對，更令聯邦政府部分機構可能在周五（21日）起暫停運作。面對如此困局，白宮考慮透過國會以來「撲水」……（按此閱讀更多）
脫歐百日倒數
英國脫歐進入倒數100日，爭議仍然不斷。首相文翠珊繼續尋求支持脫歐協議，但遭威爾斯和蘇格蘭反對，更可能面對不信任動議。而她在國會發言時亦懷疑被在野工黨領袖批評為「蠢女人」，結果引起嘩然。不過議會內的爭吵則惹來商界批評，指國家已經時日無多面對問題……（按此閱讀更多）
美國又加息
美國聯儲局一連兩日議息會議結束，一如市場預料加息至2.5%。主席鮑威爾表示聯儲局運作不受政治影響，但提到利率表現充滿不確定性，以及保持縮表步伐後，美股三大指數隨即下滑，標普創近15個月新低，而遇上官司的Facebook市值一夜蒸發約300億美元……（按此閱讀更多）
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