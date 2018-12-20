【吃鯨魚的人】日本「退群」　棄科研幌子　重投商業捕獵

日本共同社周四（20日）引述政府消息人士報道，當局基本決定在2019年退出國際捕鯨委員會（IWC），以重啟時隔30年的商業捕鯨，預料相關決定最快會在下周宣布，並在2019年6月30日生效。 日本在二戰後鮮有退出國際組織，預料今次退出IWC將面臨各國批評。消息人士透露當局日後擬在「日本專屬經濟區」（EEZ）內捕鯨。

根據IWC條約，退出委員會的決定原則上會在2019年6月30日生效，日方屆時會因失去會籍而無權合法地在南極海域進行科研捕鯨。

當局計劃日後在「日本專屬經濟區」內進行商業捕鯨。共同社報道，北海道網走市及釧路市、宮城縣石卷市、千葉縣南房總市及和歌山縣太地町等，均為知名捕鯨場所。

日本政府2018年9月在巴西舉行的IWC大會上提出重啟商業捕鯨，捕捉部分數量充足的鯨種，並提出放寬決策程序的條件，惟建議最終被澳洲等國以21票贊成，41票反對否決。日本農林水產副大臣谷合正明當時已暗示可能會退出IWC，又批評委員會沒有發揮作用。投下贊成票的國家還包括挪威、冰島、柬埔寨、肯尼亞、摩洛哥等。

IWC在1982年決定暫停商業捕鯨，成員之一的日本1988年起停止商業捕鯨，但多年來以收集科學數據為由持續開展科研捕鯨。

（綜合報道）