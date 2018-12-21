【美國戰略轉向？】特朗普：是時候由其他人打擊ISIS

美國總統特朗普繼周三（12月19日）宣布美軍撤出敘利亞後，白宮傳聞正在考慮駐阿富汗部隊亦可能會大規模撤出當地。《紐約時報》報道，人數達7000人。特朗普周四（20日）在Twitter賬戶先後發布三條推文，認為打擊ISIS的工作，終是時候交給其他人來做了。

特朗普周四在Twitter發文，他讓美軍撤出敘利亞，人們是沒什麼好驚訝的，他多年前已提倡這個。他說俄羅斯、伊朗、敘利亞及其他人都是ISIS在敘利亞的敵人，「我們在做他們的工作」，他認為是時候讓軍兵回來了。

他反問道，美國想當「中東警察」嗎？美國犧牲軍兵寶貴性命以及數以萬億計美元保護其他人，卻是什麼都得不到。而在大部情況下他們都不欣賞美國做的事：「我們想永遠在那裏嗎？終是時候讓其他人去戰鬥了。」

特朗普在第三條推文寫道，不論「假新聞媒體」怎麼說，俄羅斯、伊朗、敘利亞以及其他很多人不樂見美國撤軍，因他們今後得付錢、在沒有美國協助的情況下打擊ISIS以及其他人。

他又指美國正在建立迄今全球最強的軍隊，ISIS攻擊美國的話就死定。

撤軍意見分歧 國防部長求去

路透社周四（20日）引述白宮官員報道，閣員經過仔細考慮後，目前派駐阿富汗的14000名美軍有大部分將會回國。官員又指，特朗普對於美軍長年在阿富汗的行動失去耐性。雖然他在2017年曾批准增兵，當時表示無可奈何下才作這個決定，

多名美國官員指特朗普一直有意結束17年的對阿富汗軍事行動，但國防部官員警告貿然撤軍只會令武裝分子有機可乘，再向美國發動類似911襲擊的恐怖活動。國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）一直堅持需要在阿富汗部署兵力，推動當地和平進程。

白宮傳出有意撤軍阿富汗後不久，特朗普在Twitter宣布國防部長馬蒂斯2019年退休，而馬蒂斯的辭職信亦暗示雙方出現分歧。他在信中指出，特朗普有權找一個想法與他更一致的部下。

特朗普周三（19日）宣布，已成功擊潰敘利亞境內的ISIS，將全面撤回駐紮當地的2000名美軍，有意見認為，美軍撤離敘利亞不僅牽動戰地情勢，亦可能對地緣政治產生深遠影響。情況包括在境內反對派或將欠缺支援、在附近區域流竄的ISIS恐怖份子可能捲土重來、俄羅斯與伊朗之於敘利亞的影響力將更大。這種情勢亦不利於打擊區內恐怖份子。

（綜合報道）