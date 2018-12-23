【印尼海嘯・多圖】增至222死逾800傷　入夜後搜救行動繼續

印尼西部巽他海峽（Sunda Strait）海嘯，死亡人數升至222人、逾800人受傷，另有至少28人失蹤。除了人命傷亡，海嘯亦導致以以百計民房及建築物嚴重受損，數以千計民眾需疏散至高地。 印尼國家搜救局（Basarnas）在災後第一個晚上繼續動員搜索，在瓦礫中尋找被困者或罹難者遺體。

印尼海嘯：圖為12月23日入夜後印尼國家搜救局（Basarnas）工作人員視察災區房屋受損情況。（路透社）

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人向周日向傳媒更新災害死傷數字，死亡人數急增至168人、745人受傷。

印尼氣象、氣候和地球物理局（Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）表示：「請不要待在海峽附近的海灘。已經疏散的人，不要重回災區。」關於潮水高漲的警告會維持至聖誕節（25日），當局呼籲居民和遊客遠離岸邊。

位於板底蘭（Pandeglang）的國家減災署主管Endan Permana接受印尼Metro TV訪問時表示，警方在為萬丹省（Banten）雷桑角（Tanjung Lesung）的人提供協助。雷桑角距離該國首都雅加達不遠，是受歡迎的旅遊點。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，萬丹省西岸是重災區。

位於蘇門答臘南榜省（South Lampung）BNPB主管Ketut Sukerta指出，救援人員及救護車難以抵達災區，因為一些道路被瓦礫堵住。

印尼海嘯：圖為12月23日入夜後印尼國家搜救局（Basarnas）工作人員彎腰探入一輛汽車視察。（路透社）

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（綜合報道）