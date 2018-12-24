【一分鐘看世界】印尼海嘯、華府局部停擺持續、日皇明仁記招放閃

早晨，今天是12月24日，星期一。
來到聖誕節前夕，你需知道以下五宗國際新聞：
海嘯襲印尼
印尼巽他海峽沿岸地區上周六（22日）突遭海嘯侵襲，導致最少222人死亡，度假勝地變成一片廢墟。當地國家減災署國判斷錯誤導致大量人命和財產損失而致歉。
印尼在3個月內兩度遭受海嘯衝擊，但這次火山爆發導致的海底山泥傾瀉，加上正值滿月漲潮，其引發的海嘯破壞力更具威脅……（按此閱讀更多）
印尼海嘯：災後現場滿目瘡痍，道路兩旁都是被巨浪沖毀的民房。（美聯社）
美國聯邦政府持續停擺
美國國會未能通過臨時撥款議案，導致聯邦政府部分機構暫停運作，當中包括負責地震消息的美國地質調查局亦遭殃，導致印尼海嘯資料難以考證。總統特朗普更取消休假，希望民主黨接受興建邊境圍牆費用，但民主黨堅拒接受，因此停擺情況將持續至聖誕，甚至可能是新年後……（按此閱讀更多）
美國政府停擺：民主黨參議員強烈反對就興建邊境圍牆撥款50億美元（約392億港元），參議院周五（21日）因而未能趕及在期限前通過臨時撥款，迫使聯邦政府在當地時間午夜起局部停擺。（美聯社）
日皇明仁的離別之言
日皇明仁周日（23日）踏入85歲壽辰，並在早前舉行退位前最後一次記者會。他感謝皇后美智子長年相伴，以及對於平成時代沒發生戰爭而感到放心……（按此閱讀更多）
敘利亞問題掀起白宮人事風暴
美國總統特朗普上星期宣布將會撤走駐敘利亞美軍，土耳其隨即表示接手，但其動機則惹來質疑。不過白宮的決定亦在美國本土惹來爭議，負責協調各國打擊ISIS美國特使和國防部長相繼辭職，但特朗普隨即找來替補人選……（按此閱讀更多）
SpaceX的國家任務
SpaceX的火箭周日（23日）再於佛羅里達州升空，今次所攜帶的並非一般貨品，而是屬於美軍的軍事衛星……（按此閱讀更多）
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