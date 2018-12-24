【印尼海嘯】增至281死逾千人傷　政府：無火山引發海嘯預警系統

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）晚上發生海嘯，當地衛生部周一（24日）發布最新傷亡數字，死亡人數已增至281人、逾1000人受傷。 印尼政府周一（24日）表示，事發前沒有發出海嘯警報，是因當地沒有任何針對並非由地震引起海嘯的預警系統。

印尼衛生部公布，死亡人數增至281人，1016人受傷，57人失蹤，以及11,687人流離失所。遭受海嘯襲擊的地區中，板底蘭（Pandeglang）災情最為嚴重，207人死亡，755人受傷。

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）周一在社交網站Twitter指，任何由海底山泥傾瀉或或火山造成的海嘯，政府都沒有相關預警系統。他續指，目前的預警系統，僅為了火山活動而設。

蘇托波直言，蓄意破壞、有限預算和技術損毀等因素，導致印尼由2012年至今缺乏海嘯浮標網絡。他認為有需要重建這個網絡，以加強印尼的海嘯預警系統。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）及地質研究所等多個相關部門，正繼續調查以確認海嘯成因，是否與「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）的火山活動有關。蘇托波解釋，「喀拉喀托之子」火山自2018年6月起一直爆發至今，而周六晚的爆發規模並非最大，較10月和11月的爆發規模還小。

（衛報／雅加達郵報）