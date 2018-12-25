【聖誕快落】日股瀉千點創逾年半新低　正式步入熊市

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美股三大指數平安夜不平安，周一（24日）收市均大挫，道指更瀉逾650點。亞太區股市周二（25日）聖誕節亦跟隨隔夜美股暴跌，經歷有史以來最差聖誕。日經指數甫開市已經失守20000點大關，及後跌幅持續擴大至超過1000點，收報19,155點，跌1010點或5.01%。

日經指數周二（25日）開市即失守20000點大關，是自2017年9月以來首次跌破這個關口；中段更愈跌愈有，跌至2017年4月以來最低的19,117點；最後收報19,155點，跌1010點或5.01%。

日經指數自10月2日高位以來，下挫幅度達21%，正式步入技術性熊市。早一步墜入熊市的東證指數亦下跌4.9%，報1,415點，是自2016年6月以來最大單日跌幅。

Cashthechaos.com市場分析師巴拉蘇布拉曼尼恩（Jaiganesh Balasubramaniam）指出，日經跌破20000點大關「並非很重要」，並認為這只是整數心理關口，他預料指數到19800點左右就會反彈。

美國三大指數經歷多天跌勢後，來到聖誕節未能保住「聖誕節反彃行情」（Santa Rally）傳統，反而是踏入「血色平安夜」。道指大跌653.17點，收市報21792.20點，跌幅2.91%，創下有史以來最差勁的聖誕前夜交易日表現。

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（綜合報道）

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