【一分鐘看世界】股市重挫、明星記者殞落、聖誕海上奇蹟

早晨，今天是12月26日，星期三。
拆禮物日的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美股聖誕快落
聖誕假期，大家肯定過得快樂。不過對於一眾美國投資者而言，就肯定飽食驚風散。皆因美股在假期前夕繼續插水，道指錄得有史以來最差的聖誕前夕表現，標普指數亦創年來新低，連帶日本股市受到拖累。
投資者對美股失望，有消息指「鍵盤戰士」美國總統特朗普怪責財長姆努欽的消息，更指後者聞到「魷魚香」。不過本身視美股為政績的特朗普卻不斷找代罪羔羊，這到底反映白宮出現甚麼問題？（按此閱讀更多）
美股連日下挫，交易員無奈抱頭的樣子已經成為股市表現的寫照。（路透社）
「老作」醜聞
德國著名周刊《明鏡》的資深記者拉羅提斯獲獎無數，但最近卻被踢爆多篇深入報道都是「老作」，完全是「創作力量同幻想會嚇你一跳」。不過在驚嚇背後，到底他為甚麼要淪落至此？（按此閱讀更多）
德國《明鏡周刊》假新聞：現年33歲的Claas Relotius 2011年加入《明鏡周刊》任職自由撰稿人。他屢獲殊榮，例如一篇關於敘利亞男孩的報道令他成為德國2018年度記者。（European Press Prize）
漁民漂流記
兩名漁民由哥斯達黎加出海捕漁時，被大風吹離航道。他們在缺水缺糧的情況下飄流海上20天……（按此閱讀更多）
馬拉松禮拜和聖誕奇蹟
聖誕節會否有奇蹟降臨，大家有不同說法。而在荷蘭就有教會希望創造奇蹟，信眾在10月底開始舉行馬拉松式禮拜儀式，為一個亞美尼亞家庭避免受到被遣返的前途努力……（按此閱讀更多）
兩大公爵夫人又Friend返？
英國王室趁聖誕當日，舉行傳統禮拜。除了王夫菲臘親王沒有現身令人關注外，另一焦點肯定是被指不和的劍橋公爵夫人凱特及薩塞克斯公爵夫人梅根，她們到場時，一舉一動都引來不同解讀……（按此閱讀更多）
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