韓朝東西部鐵路對接項目開工儀式周三(26日)於朝鮮開城板門站舉行,韓國統一部部長趙明均、國土交通部長金賢美等100多名韓方官員及議員清晨乘坐新村號列車前往朝鮮。出席儀式的還包括聯合國、俄羅斯、中國及蒙古人員。

這列載有百多人的特別列車上午8時34分越過韓朝軍事分界線,每人手持價值1.4萬韓圜(約97港元)的「首爾-板門」往返車票,車票上寫有「感謝見證韓朝鐵路和公路對接及升級改造項目的歷史瞬間」的字句。

金賢美與韓國鐵道省副相金潤革分別致辭,其後會簽署文件、見證兩國鐵路接軌,並為公路路牌揭幕。韓國國土交通部長表示,正式啟動建設前還有很多事要做,比如兩國需要進行聯合考察和實地考察等。

美聯社周三引述統一部稱,聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)執行秘書阿利斯夏巴納(Armida Salsiah Alisjahbana),以及中國、俄羅斯和蒙古的官員亦會出席儀式。

(韓聯社/美聯社)