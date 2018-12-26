伊拉克宣布聖誕節為全國假期　戰勝ISIS一年後普天同慶

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伊拉克政府周一（24日）宣布，將12月25日聖誕節列為全國假期，慶祝基督耶穌的出生。

伊拉克內閣投票通過修改有關全國假期的法律，將聖誕節列為所有伊拉克人的假期，而非僅限基督徒群體。伊拉克政府透過社交平台Twitter公布有關決定，並向當地基督徒、所有伊拉克人和全球慶祝聖誕節的人送上祝福。

美國2003年入侵伊拉克前，當地約有140萬基督徒。但隨之後爆發愈來愈多暴力衝突，數以十萬計的基督徒逃離伊拉克，人數銳減至大約30萬人。

在首都巴格達，有超過100名教徒於聖喬治迦勒底教堂（St. George Chaldean Church）參與由巴西利厄斯神父（Father Basilius）主持的聖誕彌撒。他向路透社表示，局勢比起往年好，在巴格達能過得安全和穩定，ISIS亦已被打敗。

伊拉克慶聖誕：首都巴格達，有超過100名教徒於聖喬治迦勒底教堂（St. George Chaldean Church）參與由巴西利厄斯神父（Father Basilius）主持的聖誕彌撒。（路透社）

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（綜合報道）

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