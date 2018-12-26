伊拉克宣布聖誕節為全國假期　戰勝ISIS一年後普天同慶

撰文：梁凱怡
最後更新日期：
伊拉克政府周一（24日）宣布，將12月25日聖誕節列為全國假期，慶祝基督耶穌的出生。
伊拉克內閣投票通過修改有關全國假期的法律，將聖誕節列為所有伊拉克人的假期，而非僅限基督徒群體。伊拉克政府透過社交平台Twitter公布有關決定，並向當地基督徒、所有伊拉克人和全球慶祝聖誕節的人送上祝福。
The @IraqiGovt announces Christmas Day to be an official holiday across Iraq. Happy Christmas to our Christian citizens, all Iraqis and to all who are celebrating around the world.— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 2018年12月24日
美國2003年入侵伊拉克前，當地約有140萬基督徒。但隨之後爆發愈來愈多暴力衝突，數以十萬計的基督徒逃離伊拉克，人數銳減至大約30萬人。
在首都巴格達，有超過100名教徒於聖喬治迦勒底教堂（St. George Chaldean Church）參與由巴西利厄斯神父（Father Basilius）主持的聖誕彌撒。他向路透社表示，局勢比起往年好，在巴格達能過得安全和穩定，ISIS亦已被打敗。
伊拉克慶聖誕：首都巴格達，有超過100名教徒於聖喬治迦勒底教堂（St. George Chaldean Church）參與由巴西利厄斯神父（Father Basilius）主持的聖誕彌撒。（路透社）
▼想觀看更多伊拉克民眾慶祝聖誕節的相片，請點擊以下圖輯：
（綜合報道）