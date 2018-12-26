【印尼海嘯】樂團主音痛失至愛　祝願與愛妻天堂再聚

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，迄今造成最少429人死亡，逾1400人傷。 印尼四人樂隊Seventeen的主音法亞夏（Riefian Fajarsyah）一夜間痛失3名隊友，還有愛妻薩哈拉（Dylan Sahara）。他周三（26日）在Instagram發布一段片段，影着妻子的遺照，並留下「天堂再聚」的祝願。

澳洲特別節目廣播事業局（SBS）報道，法亞夏的隊友下葬後，他在Instagram帳戶發布一些感人的影片。當中一個名為「My everything（我的所有）」的動態精選中，法亞夏紀錄了多個與妻子有關的照片和片段。

當中一段是他輕撫妻子棺木的片段；另一段動態分享則影着妻子的遺照，寫有說明請親愛的妻子等他，希望兩人可以在神的天堂中重聚，並留下「我愛你，寶貝」的字句。

報道指，法亞夏的妻子薩哈拉是名演員，正計劃參選2019年的國會選舉。據當地傳媒報道，薩哈拉於周一證實罹難，而當日是她26歲生日的前一天。

法亞夏深受喪妻之痛打擊，接二連三在網上貼上她的照片。在薩哈拉尚未證實死亡期間，他貼上一張黑白照片，拍下二人在法國巴黎親吻的畫面。法亞夏寫道，「今天是你的生日，我想直接告訴你，親愛的，快點回家」。

樂隊Seventeen周六於南榜省板底蘭一家酒店演出，海嘯來襲一刻將他們的舞台瞬間摧毀，主音法亞夏的妻子、3名隊友和和經理人全部喪生。

（澳洲特別節目廣播事業局）