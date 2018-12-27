【一分鐘看世界】美股聖誕奇蹟、特朗普訪伊拉克、日本捕鯨代價

早晨，今天是12月27日，星期四。
聖誕假期後的首個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：
美股大奇蹟日
美國股市在聖誕前夕經歷數天跌市後，在拆禮物日重開。受到聖誕消費表現理想的利好消息影響，三大指數一洗近日頹勢，全線上揚，收市時更創下近9年來最大單日升幅，其中道指更歷史性首次升過千點……（按此閱讀更多）
美股聖誕後首個交易日一洗連日跌勢，三大指數強勁反彈。道指升過1000點，創下史上最大單日收市升幅，以及是聖誕翌日最好表現。（路透社）
特朗普「突擊」伊拉克
美國總統特朗普周三（26日）外出「派禮物」，他和第一夫人梅拉尼婭乘坐空軍一號專機飛到伊拉克，慰問駐巴格達基地的美軍，是他上任兩年以來首次踏足當地……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普在拆禮物日（26日）突然到訪伊拉克巴格達，與駐當地美軍會面。他表示華府無意由當地撤軍，並可能視巴格達為對敘利亞行動的據點。（路透社）
捕鯨爭議
日本政府不顧多個國家反對，決定退出國際捕鯨委員會，是近30年來首次擺脫「科研」藉口，重新進行商業捕鯨。不過對於日本而言，商業捕鯨是當地一眾饕餮的福音，可是亦可能將國家累積數十年的信任「一鋪清袋」……（按此閱讀更多）
韓朝和平之路奠基
韓朝兩國的緊張關係在今年兩國元首會面後，出現和緩迹象。有指韓國總統文在寅可能在即將發布的國防白皮書中刪除有關針對朝鮮的字句。而兩國周三（26日）亦舉行東西部鐵路對接項目開工儀式，但話雖如此，距離正式動工仍有漫長的路要走……（按此閱讀更多）
普京的新「玩具」
俄羅斯總統普京周三（26日）表示，國防部成功試射「先鋒」超音速導彈，更指這款音速20倍的「玩意」可以令美國的導彃防禦系統無用武之地……（按此閱讀更多）
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