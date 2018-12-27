朝鮮官方媒體簡短報道韓朝鐵路連接開工儀式

朝中社周四（12月27日）簡短報道周三（26日）韓朝東西部鐵路公路連接項目開工儀式在朝鮮開城板門站舉行的消息。

報道稱，朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權和有關部門工作人員、韓方國土交通部長官金賢美等相關人士，以及與朝韓鐵路公路合作項目有關的海外人士出席活動。有關人士在儀式上發表講話，還進行象徵鐵路公路對接項目施工的活動。

朝方有李善權、民族經濟合作委員會委員長方剛秀、副委員長朴明哲、鐵道省副相金潤革、國土環境保護省副相朴浩英和開城市人民委員會委員長崔炳烈等出席。

韓朝領導人於2018年4月27日在《板門店宣言》中就京義線和東海線鐵路公路對接和升級改造項目達成一致，之後在9月發表的《韓朝平壤宣言》中承諾年內舉行項目開工儀式。

儀式僅屬象徵性 意義重大

韓國與朝鮮周三（26日）在開城板門站舉行鐵路及公路連接工程動工儀式。雖然它僅屬「象徵式」活動，實際建設仍無法立即開始，但意義卻極為重大。

這是韓戰後首次有韓國火車由金剛山開往圖們江，亦是時隔十年再有韓國火車抵朝鮮板門站。韓朝2007年12月開始以火車運送開城（Kaesong）工業園區的貨物，惟有關鐵路在2008年11月取消。

雖然美國及聯合國安理會均支持今次動工儀式，但由於制裁未解除，韓方未能運送工程所需物品，所以工程暫時無法展開。