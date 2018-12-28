【一分鐘看世界】特朗普突訪伊拉克、日本寒流、蘇丹示威

早晨，今天是12月28日，星期五。 邁向今年最後一個周末，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普去伊拉克為乜？

美國總統特朗普周三（26日）失驚無神下現身伊拉克，與駐巴格達基地美軍會面。雖然白宮沒有事先公布他的行程，但仍有心水清的網民發現他的行蹤，認為或有保安漏洞。

除了行蹤易被發現外，特朗普與駐伊美軍打成一片的場面，亦被批評有機會曝露特種物隊成員的樣子令他們執行任務時更添危險。但話說回來，到底特朗普到訪當地是為了甚麼？（按此閱讀更多）

有駐伊拉克美軍帶着「使美國再次偉大」（Make America Great Again）的經典紅帽要求特朗普簽名，並與之自拍合照。（路透社）

麵包危機

蘇丹連日爆發大型示威，原因是由麵包加價引起。對於當地民眾而言，麵包是他們的重要食糧，但他們普遍貧窮，麵包竟變成奢侈品。因此大家決定上街發起反政府示威。事實上，獨裁總統巴希爾除了經濟政策失敗外，更涉及多宗種族滅絕罪行。今次民怨沸騰，或為推翻極權帶來希望……（按此閱讀更多）

蘇丹示威：蘇丹政府最近決定將民眾主要食糧麵包加價兩倍，觸發大型示威。（路透社）

日本的「年尾寒流」

日本人適逢新年臨近，紛紛回鄉渡歲。但對於家鄉在本州東北或北海道的人而言，他們歸心似箭的心情或更加明顯，皆因當地正面臨暴風雪影響，多班國內航班被迫取消，函館機場更三度關閉……（按此閱讀更多）

泰肥僧真太肥

泰國是傳統佛教國家，當地到時都可以見到和尚僧侶的蹤影。他們經常獲信眾施捨食物，但亦帶來健康問題……（按此閱讀更多）

韓航走私風暴

大韓航空負面新聞不斷 － 最新一宗是關於會長趙亮鎬的妻子李明熙，以及兩名女兒趙顯娥、趙顯旼。三母女被指多次以公司資源為名，走私過億韓圜的奢侈品，結果面臨司法部門調查……（按此閱讀更多）

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