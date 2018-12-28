奧地利維也納教堂遭兩名兇徒襲擊　5名僧侶受傷

奧地利維也納警方周四（27日）表示，兩名兇徒襲擊當地一間教堂，5名僧侶受傷，當局排除事件屬恐襲。

警方指事發於當地時間周四下午大約1時30分，兩名兇徙位於市內弗洛里茨多夫區（Floridsdorf）的聖母無玷教堂，當時教堂內並沒有舉行任何禮拜活動，只有多名僧侶在內。

有消息指現場曾傳出槍聲，當局派出反恐和特種部隊到場，在事發3小時後發現５名年齡介乎56至68歲的僧侶被綑綁。奧地利通訊社（APA）報道，其中一名兇徒要求他們貴重物品和現金，但懷疑遇到反抗。期間68歲的僧侶頭部受傷。

警方調查後認為事件並不涉及恐怖襲擊，現正追捕涉案兩人下落。據事主形容，有一名兇徒操外國口音。

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden. #Strebersdorf — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 2018年12月27日

（綜合報道）