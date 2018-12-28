沙特國王重組內閣　王儲穆罕默德繼續手握大權

沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）周四（27日）改組內閣，撤換多名主要官員，包括外交大臣。惟捲入沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺事件的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）則繼續握有大權。分析認為，新變動將進一步鞏固王儲的權力。

美聯社報道指，沙特國王薩勒曼周四下令，原外交大臣朱拜爾（Adel al-Jubeir）被降職為外交事務國務大臣。接任外交大臣的是前財政大臣易卜拉欣（Ibrahim al-Assaf）。易卜拉欣早年在大學任教，自1996年起出任沙特財政部長達20年之久，2016年底由王儲穆罕默德的親信接任。

朱拜爾在卡舒吉事件上一直維護被指是主謀的穆罕默德，但一直未能說服國際社會相信穆罕默德並不知情。

另外薩勒曼又宣布重組最高委員會。委員會負責監督與安全有關事務，新變動下主席一職繼續由穆罕默德擔任。此外穆罕默德出任副首相兼國防大臣的職務不變。

報道說，沙特的國家安全顧問、國民衛隊司令等主要官員，改由穆罕默德的親信出任。美聯社分析指出，今次改組進一步鞏固穆罕默德的權力。

這次改組是在卡舒吉遇害案發生兩個多月後宣布。事件損害沙特國際形象及聲譽，穆罕默德被指有份參與案件，但他一直否認。外界關注事件會否影響他能否繼續掌權。

（美聯社）