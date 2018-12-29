英國HMV六年內第二次申請破產　消費者紛紛兌換禮券免變廢紙

香港連鎖唱片店HMV上周二（12月18日）決定自願清盤，至於英國HMV周五（28日）也宣布進入破產程序，是6年來第二次陷倒閉邊緣。若未能找到買家，這間97年歷史的英國著名零售商可能會關閉。 這不但令當地員工擔心生計不保，亦影響一眾顧客。他們憂慮在聖誕節收到或購買的禮券會隨時變成廢紙，所以紛紛到門市盡快兌換禮券。

英國HMV對上一次申請破產保護是在2013年，最後英國業務獲投資公司Hilco Capital收購，香港等地區的亞洲經營權則被港商胡景邵收購，至2016年香港HMV再轉手，由HMV數碼中國（前稱「中國3D數碼」）經營。

英國HMV清盤：英國HMV周五（28日）宣布進入破產程序，是6年來第二次陷倒閉邊緣，一眾顧客擔心購買的禮券隨時變成廢紙，紛紛到商店兌換。（路透社）

香港HMV有財政危機，英國HMV同樣陷入困難。

聖誕零售旺季結束後，英國HMV周五（28日）申請破產，委任會計師事務所畢馬威為接管人。公司表示會尋求買家接手，其間全英國125間分店會照常營業。畢馬威指出，只要英國HMV商店繼續營業，就會繼續接受客戶的禮品卡。

英國HMV申請破產：不少持有現金券或禮品卡的網民在Twitter表示，會趕緊到門市將現金券用完。（Twitter）

不少持有現金券或禮品卡的英國網民在Twitter上表示，會盡快到門市將現金券或積分用完，他們擔心公司宣布破產後有關現金券可能會作廢。

英國HMV指出，除了娛樂市場消費形態出現巨大轉變外，英國零售業過去12個月面對猶如海嘯的挑戰，亦令公司未能承受。

（綜合報道）