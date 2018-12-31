【一分鐘看世界】中美元首通電、多國領袖互賀新年、孟加拉大選

早晨，今天是12月31日，星期一。
來到2018年的最後一天，你需知道以下五宗國際新聞：
華府和北京的對話
美國總統特朗普周六與中國國家主席習近平通電話，是兩國爆發貿易戰以來第三度通話。雙方到底談過甚麼，官方都沒披露詳細內容，但特朗普高調地提到有關對話，有指是安撫充滿動盪的市場形勢。不過大家關心的重點，應該是美中兩國最終能否達成貿易協議……（按此閱讀更多）
習近平與特朗普通電話：特朗普表示，兩國團隊一直努力落實他與習近平在阿根廷G20峰會會晤達成的共識。二人12月1日舉行晚宴，「飯局」長達兩個半小時。（路透社）
來自平壤的道歉信
新年臨近，各國領袖都會互相發出賀年信，俄羅斯總統普京向美國總統特朗普表示準備隨時對話。而半年前舉行「特金會」的主角之一、朝鮮領袖金正恩亦將發表新年賀詞，外界認為朝美關係將成焦點，但在他的講話公開前，韓國總統文在寅就收到金正恩的信件，為自己2018年內訪問首爾的承諾「走數」致歉……（按此閱讀更多）
2018年4月27日金正恩與文在寅攜手跨過軍事分界線，成為了歷史重要的一刻。（聯合採訪照片／法新社）
英國脫歐隨時玩U-turn？
英國脫歐限期迫近，歐盟委員會主席容克表示尊重英國股歐公投結果，不會出手挽留。但倫敦方面則認為，假如國會否決脫歐協議，英國或繼續留在歐盟……（按此閱閱讀更多）
孟加拉選舉爭議未了
孟加拉周日（30日）舉行大選，現任總理哈西娜有望第三度連任。不過圍繞今次選舉的爭議一直沒停過，執政和反對派的支持者在全國爆發多次衝突，造成多人死傷。另外，網上世界亦成為選戰重點，但政府卻以防止誤導為由，限制當地上網速度。但始終仍然無法擺脫舞弊問題，反對派更因此表明拒絕承認結果……（按此閱讀更多）
日中經濟高層對話
共同社引述多名日中關係人士消息，指日本和中國政府正研究在2019年較早時候在華舉行貿易、投資等經濟課題的「經濟高層對話」，為中國國家主席習近平正式訪日凝聚氣氛……（按此閱讀更多）
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