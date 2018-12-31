俄羅斯住宅大樓爆炸倒塌　至少3死79人失蹤

俄羅斯衛星網報道，俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）一幢住宅大廈因氣體爆炸而倒塌，至少3人遇難，79人失蹤。總統普京（Vladimir Putin）指示衛生部採取一切措施，向傷者和遇難者家屬提供協助。

爆炸在當地時間凌晨4時左右發生，大廈一邊隨即倒塌，許多住客被埋。俄羅斯緊急情況部透露，救援人員從瓦礫下救出10名生還者。目前有3人喪命，79人失蹤。

事發後，衛生部長斯克沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）飛往現場親自指揮。當局派出近500名人員協助救援，並從其他地區調配精神科專家、警犬等資源。

НАЈНОВИЈА ВЕСТ 3❗️ Један део зграде се потпуно урушио од експлозије, која се догодила око 4 сата по локалном времену, видео снимци са сцене. #Magnitogorsk , Русија Урал 🇷🇺 pic.twitter.com/j56Gp3H9XQ — СРБ (@SRBNOVOSTI) December 31, 2018

在嚴寒天氣下，受事件影響而無家可歸的人士獲安排入住避難中心，當局正考慮為他們另置新居。

俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee）已就事件展開刑事調查，多名調查人員正與專家視察現場。