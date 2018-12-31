美學者薩克斯為中國發聲　遭控「賣國賊」

華為高層孟晚舟12月2日在加拿大被捕，美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）12月11日在Project Syndicate發表文章，以「對華為開戰」為題撰文，指責美國政府在處理華為的事件最終目的是遏止中國發展。美國尋求以不尋常及不合理手段逮捕華為高層孟晚舟，他批評華府才是肆意違反國際規則，破壞世界和平的國家。 文章引起美國輿論反響，有人罵薩克斯是「賣國賊」。《華盛頓郵報》記者質問他是否收下中國政府的錢，薩克斯公開否認曾收受利益。

薩克斯是美國著名經濟學家，過去曾擔任南美洲、東歐、前南斯拉夫、前蘇聯等國家地區的經濟顧問。薩克斯以推行「休克療法」，成功拯救玻利維亞經濟聞名。薩克斯現時是聯合國秘書長的特別顧問，哥倫比亞大學國際公共事務學院的凱特勒教授（Quetelet Professor）。

華為高層孟晚舟12月2日在加拿大被捕，美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）12月11日在Project Syndicate以「對華為開戰」為題發表文章，指摘美國政府在處理華為的事件最終目的是遏止中國發展。美國尋求以不尋常及不合理手段逮捕華為高層孟晚舟，他批評華府才是肆意違反國際規則，破壞世界和平的國家。

在他的文章引起國內輿論反響後不久，他的Twitter帳戶已經刪除，暫未知原因為何。