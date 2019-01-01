東京原宿車輛撞行人至少8傷　被捕司機稱發動恐襲「報復死刑」

日本東京周二（1月1日）發生車輛撞向行人的交通意外，東京消防廳指有最少8人被撞傷，當中1人危殆，5人重傷。當地傳媒報道，涉事私家車司機故意逆線行駛而導致意外，他被捕時向警方聲稱發動恐襲。

事發於當地時間元旦日深夜零時15分，一輔私家車在澀谷區神宮前竹下通行駛時，突然撞向行人，導致最少8人受傷。救援人員其後到場將傷者送院，其中6人傷勢嚴重。

涉事車輛車頭部份嚴重損毀，擋風玻璃破裂。日本放送協會（NHK）指，該輛掛有大阪車牌的私家車在單程路上逆線行駛而造成意外，涉事21歲男司機一度逃離現場，但大約20分鐘後被警員拘捕。

NHK並引述調查人員消息指，該名男子向探員供稱「發動恐襲，以報復死刑」。東京警視廳或考慮以企圖殺人罪名拘捕該疑犯。據報疑犯是一名大學生。

竹下通位於JR原宿站以東，是當地潮流熱點，每年吸引大批遊客到訪。事發時正有大批民眾由竹下通前往明治神宮參與新年首次參拜的傳統活動，警方亦因此實施封路措施。

東京新年車撞人：日本東京元旦發生汽車撞行人意外，涉事司機是一名21歲大學生。調查人員指他自稱發動恐怖襲擊，以報復死刑。（每日新聞）

原宿 竹下通り 車が暴走 歩行者はね８人けが うち６人重傷か #nhk_news https://t.co/DnwjqNqzdF — NHKニュース (@nhk_news) 2018年12月31日

（日本放送協會／朝日新聞）