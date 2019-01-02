【一分鐘看世界】特朗普死敵、羅馬尼亞vs歐盟、新年親吻傳統起源

早晨，今天是1月2日，星期三。 2019年的首個工作天，你需知道以下五宗國際新聞：

第N次特朗普 vs 民主黨

美國即將結束新年假期，意味國會重開，重掌眾議院的民主黨將會與總統特朗普不咬弦的情況勢必更惡劣。該黨參議員沃倫率先表明有意在2020大選挑戰對方地位，但眼前雙方仍然就撥款問題爭持不下。民主黨提出新撥款方案，特朗普則堅持「No Wall No Talk」立場，不過會期一開，他或可能面對多個民主黨的國會委員會的「熱情招呼」……（按此閱讀更多）

民主黨接掌眾議院：接任眾院監督委員會主席的卡明斯（Elijah Cummings）計劃審查特朗普上任前，旗下酒店和物業的外國投資。（視覺中國）

歐盟改變在望？

踏入2019年，歐盟成員內將會有多件大事，包括英國脫歐、歐洲議會選舉等。其中波蘭總理莫拉維茨基受訪時表示選舉會為歐盟帶來重大改變。同樣改變的亦包括主席國，今年由羅馬尼亞「擔正」，但該國卻問題重重，因而被質疑資格……（按此閱讀更多）

波蘭總理莫拉維茨基（右）接受英國《金融時報》訪問時指，2019年歐洲議會選舉將為歐盟帶來重大改變。（路透社）

新年新希望

來到2019年，相信大家盡興慶祝新年來臨。很多人或會許下新年願望，但「走數」情況並不罕見；亦有人有意趁機「社交排毒」，在網上社交平台減少好友數目，不過這些情況都有難度可言。

另外大家在觀看其他國家如何慶祝新年時，總會見到在倒數完的一刻，也有親吻身邊人的場面，到底這個習慣意義何在？（按此閱讀更多）

奇蹟嬰孩

俄羅斯南部城市馬格尼托哥爾斯克一棟住宅大樓在除夕夜發生爆炸，其後倒塌，事件至今造成最少9人死亡，超過30人仍然下落不明。雖然喪生人數不斷上升，現場傳出好消息，救援人員發現一名11個月大的嬰孩仍然生存……（按此閱讀更多）

「巴西特朗普」正式上台

巴西新總統博爾索納羅於元旦日宣誓就任，他承諾打擊政壇貪污、暴力等問題，同時改善低迷多年的經濟……（按此閱讀更多）

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