日本熊本縣5級淺層地震　新幹線部分停駛

日本氣象廳周四（3日）報道，日本九州熊本縣在當地下午6時10分發生黎克特制5級淺層地震。在熊本市，居民都感到猛烈搖晃。 事件導致日本新幹線要部分停駛，包括來往博多車站與熊本車站的路段。熊本機場也一度停止飛機升降。

從當地大橋的閉路電視畫面可見，地震使當地一度出現高強度搖晃：

氣象廳報道，這次屬於淺層地震，震源深度僅10公里。

地震使得熊本縣熊本市、福岡縣筑後市、佐賀縣南部等地區都有震感。幸當地氣象廳指，暫時沒有海嘯威脅。

JR九州之後宣布，由於地震導致有突然停電事故，來往福岡博多車站與熊本車站之間的新幹線列車服務要暫停。

熊本機場在地震後一度暫停飛機升降，以先完成檢查工作，結果發現跑道沒有問題，最後在下午6時40分重開。

日本內閣官房長官菅義偉表示，沒有接到核電站有異常的報告，他提醒市民要提高警覺，留意有關地震的最新消息。

熊本地震：日本熊本縣1月3日下午發生5級淺層地震。（氣象廳截圖）

和水町開放2避難所

日本政府當局又在震感最強烈的熊本縣和水町，下午6時50分開放2間避難所予有需要人士，至7時半左右，約有8人前往避難所。

日本放送協會報道，這次地震的震度達到「6弱」級，是自2016年4月熊本地震以來的最大震度地震。

2016年4月16日，日本熊本地區發生規模高達黎克特制7.3級的強震，造成超過200人死亡。

（日本氣象廳 / 日本放送協會）