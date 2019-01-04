【一分鐘看世界】白宮內閣會議、華府停擺苦主、朝鮮走佬外交官

早晨，今天是1月4日，星期五。
準備完結忙碌的一星期之前，你需知道以下五宗國際新聞：
白宮「開年」政治騷
美國總統特朗普周三（2日）召開首個內閣會議，他特別提到美股在12月大跌一事時，認為只要達成美中貿易協議，股市將「回復正常」。而他在這次會議上，除了一如以往大拋「金句」、將好友Kanye West等人攏上枱外，亦趁機上演個人政治騷……（按此閱讀更多）
特朗普向眾人展示金正恩來信，並說他知道大家很想看內容，然後就把信夾回文件之中。（路透社）
政府停擺的受害者
美國聯邦政府因興建墨西哥邊境圍牆撥款問題而停擺近兩星期，至今仍未有解決迹象。縱使由民主黨控制的眾議院提交兩項撥款法案，但獲總統特朗普簽署的機會微乎其微，後者更表明接受民主黨方案令自己看起來很蠢。
就算有消息指白宮或以「追夢者」計劃作為交換籌碼，不過始終都是只聞樓梯響。結果受影響公務員無糧出，民眾同樣是受害者……（按此閱讀更多）
華府停擺：華府停擺導致國家博物館及動物園關閉，有小女孩因此「食白果」失望而回。（路透社）
朝鮮「走佬」大使
朝鮮駐意國大使館代理大使曹成吉失蹤近兩個月，有指他和妻子已成「脫北者」，而曾經高調「脫北」的駐英國大使館前公使太永浩稱對方出生自外交官世家。話說回來，朝鮮「走佬」人士多為菁英階層，顯示他們成為逃亡「主力」……（按此閱讀更多）
美國的旅遊警告
美國國務院周四（3日）發出對中國的最新旅遊警報，指北京當局隨意執法，因此呼籲到當地的國民需加防範……（按此閱讀更多）
吉域機場決心反無人機
英國吉域機場在去年聖誕前夕懷疑受到無人機影響，導致暫停運作三日，超過十萬名旅客受到影響。當地傳媒指，機場當局已經斥資數百萬英鎊，引入軍事級數的反無人機系統……（按此閱讀更多）
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