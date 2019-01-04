特朗普：美國在貿易談判中表現很好

中美1月7日至8日將在北京就貿易問題舉行副部長級磋商，同時也是兩國自2018年12月1日達成90天貿易戰休戰協議以來，雙方首場面對面貿易會談。美國總統特朗普（Donald Trump）周四（3日）指出，美國在貿易談判有很好的表現。

特朗普周四於Twitter貼文稱：「美國財政部向中國及其他在貿易上對美國不公平的國家，收取數十億美元。與此同時，美國正在各種貿易談判中表現得很好，而這亦是必須的。」

The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月3日

另一邊廂，美國蘋果公司股價周四跌逾10%，創近兩年來交易時段新低。美國白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）指出，受美國關稅措施影響，中國經濟增長大幅下滑，而嚴重依賴中國市場銷售的美國企業未來幾月將迎來銷售寒冬。一旦中美達成貿易協議，蘋果公司及其他美國企業的銷售量將會上升。

（綜合報道）