特朗普：美國在貿易談判中表現很好

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中美1月7日至8日將在北京就貿易問題舉行副部長級磋商，同時也是兩國自2018年12月1日達成90天貿易戰休戰協議以來，雙方首場面對面貿易會談。美國總統特朗普（Donald Trump）周四（3日）指出，美國在貿易談判有很好的表現。

特朗普周四於Twitter貼文稱：「美國財政部向中國及其他在貿易上對美國不公平的國家，收取數十億美元。與此同時，美國正在各種貿易談判中表現得很好，而這亦是必須的。」

另一邊廂，美國蘋果公司股價周四跌逾10%，創近兩年來交易時段新低。美國白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）指出，受美國關稅措施影響，中國經濟增長大幅下滑，而嚴重依賴中國市場銷售的美國企業未來幾月將迎來銷售寒冬。一旦中美達成貿易協議，蘋果公司及其他美國企業的銷售量將會上升。

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（綜合報道）

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