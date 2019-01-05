德網絡攻擊　總理默克爾個人資料曝光

多家德國媒體周五（4日）報道，德國發生網絡攻擊，包括總理默克爾（Angela Merkel）在內的數百名德國政界人士個人資料在社交媒體上曝光。

受影響的人包含聯邦與各州官員、議員和不少政黨高層，洩露的數據包括個人身份證件、郵件、賬單、應用程式聊天記錄與信用卡資料等。該國記者、名人、電視主持、說唱歌手都「中招」。

自2018年12月20日起，所有外洩資料都是政界人士的，包括來自綠黨、自由民主黨（FDP），以及前身是東德共產黨的左翼黨（Die Linke）議員。德國另類選擇黨（AfD）人士不在其中。

所有文件都是在2018年12月1日至28日曝光的，但直至周四（2019年1月3日）當局才發現。德國《圖片報》報道，所有數據都在2018年10月的襲擊中取得，但未知是何時開始。

暫時未知是誰在背後策動這次襲擊。該國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，多個部門正努力調查，找出幕後黑手。他在聲明中指出，暫時未有證據顯示德國會及政府系統被入侵。

英國廣播公司（BBC）引述一名網絡分析師的猜測，黑客或利用電郵軟件的弱點，目標人物使用這電郵登入社交網絡的話，黑客便得取得密碼。

是次政要名人個人資料外洩事件，源自一個在漢堡（Hamburg）營運的Twitter帳戶@_0rbit，有1.7萬追隨者，漢堡市政府表示，正在與愛爾蘭數據保護委員會（Irish Data Protection Commission）合作，阻止情況繼續發生。由於Twitter歐洲總部在都柏林，所以事件是愛爾蘭數據保護委員會的職權範圍。