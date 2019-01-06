美「科技顧問」出缺近兩2年　極端氣候專家接任

白宮科學技術政策研究所主任這個職位已出缺近2年。美國參議院周三（2日）證實，由俄克拉何馬大學（The University of Oklahoma）前副校長德勒格邁爾（Kelvin Droegemeier）擔任。德勒格邁爾從事大氣研究超過35年，在國家生物安全科學諮詢委員會（National Science Board）供職12年，曾任俄克拉荷馬州科技部長。

科學技術政策研究所主任簡稱「科技顧問」，是國內科技界的最高職位。他將成為科學和技術政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任，就科學影響國家經濟、國家安全、環境、民眾健康及外交關係等事宜向總統提供建議。

德州理工大學氣候學家海霍（Katharine Hayhoe）表示，看到職位終有人填補是令人鼓舞，而且是由一人位擁有紮實的科學知識，以及在將尖端科學與政策決策連繫起來方面有豐富經驗的人。

科羅拉多大學教授皮爾克（Roger Pielke Jr.）則表示，特朗普看來不會尋求他提供建議。他說任何人都不應預期德勒格邁爾會以任何有意義的方式向總統提供建議。他曾跟德勒格邁爾一起工作，認識後者逾20年。

（美國有線新聞網絡／CNET​）