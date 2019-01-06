【英國脫歐】民調結果：愈多人想「留歐」 　41%支持再公投

3月29日是英國的「脫歐日」，但在距離這日僅餘83天之際，該國民意與政府取態分歧似乎愈見明顯。英國輿觀調查公司（YouGov）周日（6日）公布的最新調查結果顯示，愈多英國人想國家保留歐盟成員國身份，也想自己就此做最後決定。

YouGov的調查結果指出，41%受訪者認為，最終決定應由一個新的公投決定，36%的人認為，應是國會決定。將回答「未有決定」的受訪者排除後，支持與反對再搞公投的人是53%對47%。

調查結果顯示，如英國即時舉行公投，46%受訪者會投票支持「留歐」，39%會選擇「脫歐」。其餘的受訪者則表示「不知道」、「不會投票」，或是「拒絕回答問題」。

那些「未有決定」或是「拒絕回答問題」的受訪者被排除在外之後，支持「留歐」與「脫歐」是54%對46%。

是次調查結果與最近數月相符，顯示選民意見在相當分化同時，有向「留歐」傾斜的跡象。

2016年英國舉行脫歐公投，有52%選民支持「脫歐」，48%選擇「留歐」。

英國首相文翠珊（Theresa May）周日重申對反對該國舉行第二次公投，稱此舉是造成分化以及不尊重那些在首次公投中選擇「脫歐」的人。她也強調現已沒有足夠時間舉行新的公投。