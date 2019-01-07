【一分鐘看世界】中美首輪談判舉行、華府續停擺、更多英人想留歐

早晨，今天是1月7日，星期五。
新一個工作周的開始，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判展開
中美兩國貿易代表團周一（7日）起一連兩日舉行貿易問題談判，今次華府並非由重量級人士參與，而是派出與貿易代表萊特希澤同屬鷹派人物的副貿易代表格里什率領，另外亦包括專責農業和能源事務的官員。正因如此，外界普遍認為這次談判多數是試探性質，但兩國經濟情況嚴峻，所以結果或可能出乎意料……（按此閱讀更多）
中美貿易戰：中美兩國在2018年12月阿根廷G20峰會上舉行首腦會談，同意達成90日的貿易停戰協議。（路透社）
停擺問題未解決
美國聯邦政府停擺超過兩周，至今仍未有解決迹象，重掌眾議院的民主黨計劃通過撥款議案，務求重開部份受影響部門。同時副總統彭斯亦與國會兩黨代表會面，希望在僵持不下的興建美墨邊境圍牆問題尋求共識，即使總統特朗普指會面進展不大，但彭斯認為有必要繼續對話……（按此閱讀更多）
美國政府停擺：政府停擺期間，華盛頓地區的國家公園如常開放，但未能提供遊客中心服務。（美聯社）
脫歐變留歐？
英國脫歐限期臨近，首相文翠珊認為協議假如被否決，國家未來將難以預料。而她亦被指有意延遲表決，希望爭取更多國會議員支持。不過有民意調查指當地民眾願意留歐的比較有上升情況……（按此閱讀更多）
黃背心運動續衝擊法國
法國黃背心運動踏入第8個周末，人數雖然減少，但仍發生多宗警民衝突，更有政府建築物成為針對目標。總統馬克龍譴責示威者使用暴力，呼籲通過對話解決問題。有國際專家認為，示威短時間難以平息，因此認為馬克龍可能以解散政府等方式處理……（按此閱讀更多）
遊日的額外千圓支出
日本今日（7日）開始向出境人士徵收每位1000日圓出境稅，預料可以每年為當地帶來超過500億日圓收入，政府希望可以利用這筆款項促進旅遊業……（按此閱讀更多）
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