特朗普：襲擊科爾號戰艦元兇已死於美軍空襲

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美國總統特朗普（Donald Trump）周日（6日）於Twitter留言，指在2000年策動襲擊美軍戰艦科爾號（USS Cole）的蓋達組織（al-Qaeda）武裝分子巴達維（Jamal al-Badawi）已經死於美軍空襲。

特朗普在留言中提到：「我們偉大的軍隊已經為科爾號上遭受卑劣襲擊喪生和受傷的英雄伸張正義」。國防部官員指，美軍在上周二（1日）於也門首都薩那（Sanaa）以東地區發動精準攻擊，當時已經有消息指巴達維被炸死。

該宗襲擊發生於2000年10月12日，兩名恐怖份子乘坐一艘載有225公斤炸藥的小艇，駛至停泊在亞丁港（Aden）的科爾號旁邊發動自殺式襲擊，導致科爾號船身被炸開一個大洞，17名美軍死亡，另外有至少40人受傷。

美國最高法院在2003年裁定巴達維策劃襲擊罪成，聯邦調查局（FBI）更懸紅500萬美元希望找出他的下落。而另一名策劃該次襲擊的沙特公民納西里（Abd al-Rahim al-Nashiri）則仍被扣押在美軍關塔那摩灣基地內，他很大機會面臨死刑。

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（英國廣播公司）

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