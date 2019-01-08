【一分鐘看世界】中美談判趨樂觀？特朗普擬軍費建牆、英脫歐協議

早晨，今天是1月8日，星期二。
多雲清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易戰有計傾？
中美兩國代表團周一（7日）起兩日舉行副部長級的經貿磋商，是近9個月以來多輪起伏後的新一輪談判。 美國商務部長羅斯認為兩國有機會在今次會談取得進展，而中國副總理劉鶴亦突然現身會場，因此被認為談判或會成功。不過始終要視乎能否在多個關鍵問題有共識……（按此閱讀更多）
中美貿易談判：彭博社引述消息稱，若有利於達成中美貿易協議，北京或會修訂「中國製造2025」計劃。（視覺中國）
圍牆爭議未了
美國聯邦政府局部停擺仍未有解決迹象，副總統彭斯與民主黨國會議員於白宮舉行第二輪會談似取得進展。惟總統特朗普繼續擺出一副強硬姿態，揚言宣布國家進入緊急狀態都要興建圍牆。他亦會於周二發表全國講話，以及在周四巡視南部邊境……（按此閱讀更多）
同時佩洛西堅決反對興建墨西哥邊境圍牆撥款方案。2018年12月她與特朗普在白宮就撥款問題談判時，面對後者質疑她在黨內的支持率時，佩洛西理直氣壯回應稱「總統先生，請不要小看一位剛剛獲得（中期選舉）勝利的眾議院民主黨領袖。」(VCG)
英國脫歐「決戰」在即
英國廣播公司周一（7日）引述政府消息，國會將於15日表決脫歐協議，首相文翠珊更被指要求國會議員「開OT」處理脫歐相關問題。不過表決之後，國家的前途何去何從，至今仍是個問號……（按此閱讀更多）
亡命少女
沙特阿拉伯18歲少女奎農疑因遭家人虐待而逃往澳洲，在泰國曼谷機場轉機時卻被沙特官員強行沒收護照並扣留。泰國移民局表明不會將她送回與家人團聚，奎農亦指回家可能有性命之危。她目前獲聯合國難民署保護，不過事件亦反映了沙特的男性監護制所帶來的隱憂……（按此閱讀更多）
美伊有得傾？
美國和伊朗關係自特朗普上台後變得惡劣，不過德黑蘭官方媒體引述最高精神領袖哈梅內伊幕僚說法，指華府官員曾經提出要求舉行會談……（按此閱讀更多）
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