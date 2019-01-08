【一分鐘看世界】中美談判趨樂觀？特朗普擬軍費建牆、英脫歐協議

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早晨，今天是1月8日，星期二。

多雲清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易戰有計傾？

中美兩國代表團周一（7日）起兩日舉行副部長級的經貿磋商，是近9個月以來多輪起伏後的新一輪談判美國商務部長羅斯認為兩國有機會在今次會談取得進展，而中國副總理劉鶴亦突然現身會場，因此被認為談判或會成功。不過始終要視乎能否在多個關鍵問題有共識……（按此閱讀更多

中美貿易談判：彭博社引述消息稱，若有利於達成中美貿易協議，北京或會修訂「中國製造2025」計劃。（視覺中國）

圍牆爭議未了

美國聯邦政府局部停擺仍未有解決迹象，副總統彭斯與民主黨國會議員於白宮舉行第二輪會談似取得進展。惟總統特朗普繼續擺出一副強硬姿態，揚言宣布國家進入緊急狀態都要興建圍牆。他亦會於周二發表全國講話，以及在周四巡視南部邊境……（按此閱讀更多

同時佩洛西堅決反對興建墨西哥邊境圍牆撥款方案。2018年12月她與特朗普在白宮就撥款問題談判時，面對後者質疑她在黨內的支持率時，佩洛西理直氣壯回應稱「總統先生，請不要小看一位剛剛獲得（中期選舉）勝利的眾議院民主黨領袖。」(VCG)

英國脫歐「決戰」在即

英國廣播公司周一（7日）引述政府消息，國會將於15日表決脫歐協議首相文翠珊更被指要求國會議員「開OT」處理脫歐相關問題。不過表決之後，國家的前途何去何從，至今仍是個問號……（按此閱讀更多

亡命少女

沙特阿拉伯18歲少女奎農疑因遭家人虐待而逃往澳洲，在泰國曼谷機場轉機時卻被沙特官員強行沒收護照並扣留。泰國移民局表明不會將她送回與家人團聚奎農亦指回家可能有性命之危。她目前獲聯合國難民署保護，不過事件亦反映了沙特的男性監護制所帶來的隱憂……（按此閱讀更多

美伊有得傾？

美國和伊朗關係自特朗普上台後變得惡劣，不過德黑蘭官方媒體引述最高精神領袖哈梅內伊幕僚說法，指華府官員曾經提出要求舉行會談……（按此閱讀更多

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