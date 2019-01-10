【一分鐘看世界】美國停擺鬧劇、金正恩返平壤、中美談判結束

早晨，今天是1月10日，星期四。
天陰有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普的「黃金時段」騷
美國總統特朗普當地周二晚（8日）於白宮發表「黃金時段」演說，繼續為興建邊境圍牆爭取支持，結果被批內容沒新意，而且更被踢爆言論缺乏理據。但政府停擺問題並未因此解決，影響民生的情況開始浮現。特朗普在這場電視騷之中繼續將矛頭指向民主黨，之後雙方會面更不歡而散。
不過對於一眾美國人而言，他們最關心的可能是這場政治鬧劇何時才劃上句號……（按此閱讀更多）
華府停擺：美國聯邦政府局部停擺已踏入第19天，共和民主兩黨撥款爭持不下。特朗普當地時間周二（8日）晚上發表全國電視講話，繼續遊說民眾支持興建美墨圍牆。（Getty Images）
金正恩中國之旅
朝鮮領袖金正恩周三（9日）結束訪華之旅，離開時獲中方高層人士送行。而他在北京的最後一天行程中，除了與中國國家主席習近平會面外，亦參觀同仁堂的藥材工廠。有分析指，金正恩希望透過此行向中方就改善國內經濟取經，同時為舉行第二次「特金會」鋪路…（按此閱讀更多）
金正恩訪華：金正恩在元旦講話中表明，當地重要資源煤炭，將會是國內經濟發展的其中一個重點。（視覺中國）
美中貿易談判真有成果？
美中新一輪為期兩日的貿易談判在加時一天後結束，中國外交部指雙方有誠意磋商，美國官員亦認為進展不錯，而有指美國總統特朗普希望盡快達成協議刺激股市。不過協議成功與否，其中一個關鍵是北京方面是否認真履行承諾。有份參加談判的美國貿易代表處則認為中國必要改善貿易上的結構問題……（按此閱讀更多）
脫歐無Plan B？
英國脫歐大限將至，首相文翠珊強調會如期在3月29日正式脫歐，有關協議亦將表決。不過國會拒絕延長與通過限制議案，令英國難以「硬脫歐」，當中亦有不少執政黨員倒戈。最新一項的限制就是將提交「B計劃」的限期由21日大幅縮至三日……（按此閱讀更多）
亞馬遜式離婚
全球首富兼亞馬遜行政總裁貝佐斯在網上宣布與妻子離婚，為25年的婚姻劃上句號……（按此閱讀更多）
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