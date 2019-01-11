【一分鐘看世界】Jeff Bezos離婚、華府停擺點收科？文翠珊再受挫

早晨，今天是1月11日，星期五。
準備完結另一個工作周前，你需知道以下五宗國際新聞：
一萬億離婚事件簿
亞馬遜創辦人及行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥姬絲（MacKenzie Bezos）周三（9日）宣布結束25年婚姻，雖然貝佐斯曾形容老婆足智多謀、聰明，可惜最終未能白頭到老。這位全球富豪的離婚消息傳出後隨即成為討論話題，有指他可能需要分身家，令富豪排行榜大洗牌。
話說回來，導致貝佐斯和妻子分開的原因，或可能是源於一位主播的介入……（按此閱讀更多）
亞馬遜（Amazon）創辦人及行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥姬絲（MacKenzie Bezos）宣布二人決定結束25年的婚姻關係。（路透社）
美國政府踏入停擺第N日
美國聯邦政府局部停擺接近三星期，一眾受影響的公務員遇上資金周轉煩惱，紛紛想辦法尋找收入來源，包括眾籌及秘撈等，同時他們亦需活動打發時間。不過就算公務員沒有收入，政府的支出卻不會減少。眾議院雖通過一項開支法案希望解決燃眉之急，但遭白宮否決的成數甚高。
停擺情況目前未有解決迹象，總統特朗普和民主黨繼續各不相讓，到底最終會由哪方在這場以美國人民為賭注的「政治拗手瓜」取得勝利？（按此閱讀更多）
政府停擺員工放假，但薪水還是要付。除了合約員工外政府需要承擔數以十萬計無收入但要支出的薪金成本。（路透社）
May姐熱廚房
英國首相文翠珊提出的脫歐協議交由國會辯論，外界認為協議或有機會被否決，國會更縮短政府提交「B計劃」的期限，以及限制政府應對硬脫歐的開支等。在野工黨更揚言或要求提前大選。面對國會種種限制及修正案，文翠珊政府要成功帶領國家脫歐，已經變成「Mission Impossible」……（按此閱讀更多）
委內瑞拉總統再上「馬」
委內瑞拉總統馬杜羅周四（10日）再度連任，隨即惹來其他國家「unfriend」風波，巴拉圭和秘魯宣布召回駐當地外交人員，後者更向馬杜羅下封殺令……（按此閱讀更多）
C朗性侵風暴
葡萄牙球星C朗被指10年前在拉斯維加斯強姦一名美國女子事件，當局展開調查，並正式要求他提交DNA樣本作比對……（按此閱讀更多）
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