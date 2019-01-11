美總統前律師作證成「特朗普爆料會」　民主黨最期特畫面出現？

美國總統特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）同意2月7日到國會公開作證，屬自願性簾。他周四（10日）透過聲明表示，已接受眾議院監督和政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）主席卡明斯（Elijah Cummings）邀請作供。 這聽證會他承認在2016年總統大選時違反《選舉財務法》以及作虛假證供兩個半月後，再度現身於公眾視線中。 美國法院2018年12月12日已作裁決，他被判入獄3年。

科恩在聲明中指，同意到國會作證是希望兌現自己願意合作的承諾，並向美國人提供有關答案。他續指，期待有幸藉此平台，對所發生的事件進行全面和可信的說明。

民主黨正式重掌眾議院後，隨即對特朗普、相關利益衝突以至與俄羅斯的關係展開調查。卡明斯指，委員會無意影響「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查。但預計委員會仍會在科恩口中，得知有關特朗普向前艷星支付掩口費的內幕，以及特朗普在莫斯科的房地產項目細節。

特朗普一直堅稱自己清白，並形容科恩是「騙子」。他周四回應有關報道時指，完全不擔心科恩到國會作供。

科恩和特朗普過去關係甚佳，前者更曾稱願意為後者擋子彈，但兩人關係後來轉差。2018年8月科恩承認曾向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）和《花花公子》前模特兒麥克道格（Karen McDougal）支付掩口費，並稱特朗普也涉及此事。

科恩之後承認在2016年總統大選時違反《選舉財務法》和作虛假證供，被判入獄3年。

美國民主黨上周起掌握眾議院的控制權，該黨已表明會運用其權力調查涉及特朗普以及政府中有爭議的事情。

科恩自願出席國會聽證會，是這位特朗普前親信與舊主完全撕破臉又一例子。科恩曾豪言「我願為特朗普擋子彈」、甘為他兩肋插刀，如今卻選擇公開說出對其不利的證供。

特朗普曾僱用科恩為其私人律師，兩人實主關係長達十多年。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）2006年介紹科恩與父親認識，之後科恩受僱。他之前已熟讀特朗普的著作，並一度視這位後來成為美國總統的人為偶像。他早在2011年便開始為特朗普競選做籌備工作。

兩人關係在2016年開始發生變化，科恩被指在2016年美國總統大選期間，曾經與俄方聯繫，讓俄方干涉美國大選。2018年4月，美國聯邦調查局（FBI）派員突擊闖入科恩的住所及辦公室搜證，隨後對科恩進行起訴。特朗普自此斷絕與這位舊部下的聯繫，也沒表達支持他，一副兔死狗烹的姿態，這令科恩十分失望。

科恩之後開始做出報復的舉動，公開自己與特朗普的對話錯音，揭露特朗普對他向前小電影女星支付掩口費是知情。他2月7日將置身國會，將被視為新一波有關特朗普的「爆料會」，最期待的除了媒體記者，想必是美國民主黨。

（路透社／美聯社）