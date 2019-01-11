波蘭拘捕華為駐當地高層兼搜辦公室　中國外交部：高度關注

波蘭媒體周五（11日）報道，當地國內安全局（Internal Security Agency）已拘捕一名波蘭人及一名中國公民，懷疑他們從事間諜活動。當地電視台指，涉事中國人是一名華為駐波蘭的總監級員工。當地部門周五搜查華為在當地的辦公室。 中國外交部表示對事件高度關注，要求波蘭公正處理。 華為總公司發表聲明指，已經留意到事件，正在了解當中，暫時沒有回應。

當地媒體報道，涉事的中國人名字是Weijing W，另一名被捕的波蘭人則是Piotr D。他們在周二（8日）被捕。

波蘭國安部門官員瓦希克（Maciej Wasik）指，這次拘捕行動事前經過長時間準備，並經過周詳計劃。他稱，被捕中國人就職於一間大型電子公司，被捕波蘭人則從事與網絡事業有關的工作，兩人均涉嫌從事間諜活動。

當地電視台報道稱，涉事中國人是一名華為駐波蘭的總監級員工，過去曾在中國領事館工作，本身亦有波蘭名字；涉事波蘭人則曾是國內安全局的高層官員。當局並搜查華為及電訊公司Orange在當地的辦公室。

報道又指兩人均不認罪，也不願意作供。如果兩人獲判有罪，最高刑罰是監禁10年。

美國情報部門過去一直指控華為旗下通訊設備裝有「後門」，以便中國政府可以監聽。華為一直否認。

（綜合報道）