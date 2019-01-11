波蘭拘捕華為高層兼搜辦公室　中國外交部：高度關注

波蘭媒體周五（11日）報道，當地國內安全局（Internal Security Agency）拘捕一名波蘭人及一名中國公民，懷疑他們從事間諜活動。報道指，涉事中國人是華為駐波蘭的總監級員工，名字是Weijing W，並使用另一名字Stanislaw Wang。 按網上資料，王偉晶（Stanislaw Wang）是華為駐波蘭的銷售總監，過去曾在中國駐波蘭總領事館工作。 中國外交部表示對事件高度關注，要求波蘭公正處理。華為總公司發表聲明指，已經留意到事件，正在了解當中，暫時沒有回應。

波蘭拘華為高層：波蘭電視台播出兩名被捕者的照片，右為波蘭人Piotr D，左為中國公民Weijing W。（電視畫面截圖）

中國駐波蘭大使館證實被捕的中國公民是華為員工，使館並已第一時間約見波蘭外交部官員。

當地媒體報道，涉事的中國人名字是Weijing W，另有名字Stanislaw Wang；至於被捕的波蘭人則是Piotr D。他們在周二（8日）被捕。

網上資料顯示，王偉晶（Stanislaw Wang）自2017年起出任華為駐波蘭銷售總監，他之前是華為駐波蘭的傳訊總監，過去在2006年至2011年，曾在中國駐波蘭格但斯克（Gdansk）總領事館工作。他畢業於北京大學。

波蘭拘捕華為高層：按網上資料，王偉晶（Stanislaw Wang）是華為駐波蘭的銷售總監。

波蘭國安部門官員瓦希克（Maciej Wasik）指，這次拘捕行動事前經過長時間準備，並經過周詳計劃。他稱，被捕中國人就職於一間大型電子公司，被捕波蘭人則從事與網絡事業有關的工作，兩人均涉嫌從事間諜活動。當局並搜查華為及電訊公司Orange在當地的辦公室。

當地電視台報道稱，涉事波蘭人曾是國內安全局的高層官員。

報道又指兩人均不認罪，也不願意作供。如果兩人獲判有罪，最高刑罰是監禁10年。

美國情報部門過去一直指控華為旗下通訊設備裝有「後門」，以便中國政府可以監聽。華為一直否認。

波蘭拘華為高層：按網上資料，王偉晶是華為駐波蘭的銷售總監。

（綜合報道）