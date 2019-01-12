法國巴黎烘焙店氣體爆炸　大街秒變廢墟　傳2至20人危殆

法國巴黎第九區周六（12日）早上9時25分發生爆炸，現場報道指至少一人被消防員用擔架床抬離建築物。當地媒體報道至少2至20名傷者情況危殆。
爆炸地點位於特雷維索街（Rue de Treviso）與聖塞西勒街（Rue Saint-Cecile）交界的烘焙店Hubert Boulanger Patisserie。
現場傳出爆炸巨響，建築物內部冒出火焰，地面一層損毀情況嚴重。此店外的十字路口一片凌亂，佈滿瓦礫和雜物。
意外發生後警方車輛及救護車已趕赴現場，將傷者逐一運走送院。
發生爆炸的烘焙店，位於巴黎第九區特雷維索街與聖塞西勒街交界，名為Hubert Boulanger Patisserie。（GoogleMaps）
事發地點位於特雷維索街與聖塞西勒街交界，發生爆炸的大廈相信屬烘焙店所有。爆炸後大量瓦礫及雜物散落街上，由此可見爆炸威力不小。
自由記者莫利斯（Emily Molli）說：「爆炸發生時我距離特雷維索街數米之遙。我跑去看發生什麼事情。那裏到處都是煙霧和玻璃碎。我聽到有人尖叫，我看到一些人受傷。很多人當時在吃早餐。爆炸發生時有人仍身在大樓內。」
法國新聞網站「本地」（thelocal.fr）引述一名攝影記者所見報道，至少一人被消防員用擔架床抬離建築物。網站引述一些報道指出，至少2至20人情況危殆。
消防員到場後除了運出傷者以及滅火，亦協助被果建築物內的民眾爬梯離開。
巴黎警方警告人們避免前往該區，以及呼籲市民協助保持街道暢通，以便緊急救援車輛順利抵達現場。
Footage of today's gas leak at a bakery in #Paris— Naseer Raheen (@Naseerraheen_) January 12, 2019
Several injuries reported so far. pic.twitter.com/U9Hk2QuLXH
▲一名自由記者在Twitter上載現場片段。
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019
▲巴黎警察總部在Twitter推文中指出，消防員正在撲救，呼籲人們避免到出事現場，以及保持道路暢通供緊急車輛駛至。
法國巴黎第九區烘焙店氣體爆炸：圖為11月12日爆炸發生後，消防員到善後。（路透社圖片）
▼更多爆炸現場圖片，請點擊放大觀看：
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) January 12, 2019
▲有網民在爆炸發生後拍攝照片，可見大半幢大廈在爆炸中受損。