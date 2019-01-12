法國巴黎烘焙店氣體爆炸　大街秒變廢墟　增至4死包括2消防員

法國巴黎第九區周六（12日）早上9時25分發生爆炸，現場報道指至少一人被消防員用擔架床抬離建築物。當地官員表示，事件中有至少4人死亡，包括2名消防員，另有多人受傷。 爆炸地點位於特雷維索街（Rue de Treviso）與聖塞西勒街（Rue Saint-Cecile）交界的烘焙店Hubert Boulanger Patisserie。 現場傳出爆炸巨響，建築物內部冒出火焰，地面一層損毀情況嚴重。此店外的十字路口一片凌亂，佈滿瓦礫和雜物。 意外發生後警方車輛及救護車已趕赴現場，將傷者逐一送醫。

發生爆炸的烘焙店，位於巴黎第九區特雷維索街與聖塞西勒街交界，名為Hubert Boulanger Patisserie。（GoogleMaps）

事發地點位於特雷維索街與聖塞西勒街交界，發生爆炸的大廈相信屬烘焙店所有。爆炸後大量瓦礫及雜物散落街上，由此可見爆炸威力不小。

自由記者莫利斯（Emily Molli）說：「爆炸發生時我距離特雷維索街數米之遙。我跑去看發生什麼事情。那裏到處都是煙霧和玻璃碎。我聽到有人尖叫，我看到一些人受傷。很多人當時在吃早餐。爆炸發生時有人仍身在大樓內。」

法國新聞網站「本地」（thelocal.fr）引述一名攝影記者所見報道，至少一人被消防員用擔架床抬離建築物。網站引述一些報道指出，至少2至20人情況危殆。

消防員到場後除了運出傷者以及滅火，亦協助被困大樓內的民眾爬梯離開。

巴黎警方警告人們避免前往該區，以及呼籲市民協助保持街道暢通，以便緊急救援車輛順利抵達現場。

Footage of today's gas leak at a bakery in #Paris

Several injuries reported so far. pic.twitter.com/U9Hk2QuLXH — Naseer Raheen (@Naseerraheen_) January 12, 2019

▲一名自由記者在Twitter上載現場片段。

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

▲巴黎警察總部在Twitter推文中指出，消防員正在撲救，呼籲人們避免到出事現場，以及保持道路暢通供緊急車輛駛至。

法國巴黎第九區烘焙店氣體爆炸：圖為11月12日爆炸發生後，消防員到善後。（路透社圖片）

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▲有網民在爆炸發生後拍攝照片，可見大半幢大廈在爆炸中受損。