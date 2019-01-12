美夫婦被槍殺女兒遭綁架　21歲青年被捕　少女失蹤3個月逃脫

美國威斯康星州（Wisconsin）2018年10月發生駭人命案，一對夫婦在寓所身亡，他們的13歲女兒也失蹤。當地警方周四（10日）終宣布尋回案中失蹤少女克洛斯（Jayme Closs），並拘捕一名21歲青年。警方懷疑他目的是擄走少女，期間槍殺少女的父母。

美國命案：21歲青年帕特森（Jake Thomas Patterson）被捕，他涉嫌綁架一名13歲少女並槍殺其父母。（美聯社）

被捕青年名為帕特森（Jake Thomas Patterson），警方落案起訴他3項罪名，包括2項一級謀殺罪及1項綁架罪名。

案發時間在2018年10月15日，克洛斯的父母在寓所內雙雙遭槍殺身亡，克洛斯也失蹤，警方屢尋不獲。直至3個月後的1月10日，當地警方公布好消息，有途人在小鎮戈登（Gordon）的街道上發現克洛斯，當時她衣衫襤褸，身子瘦弱，途人立即報警。這個小鎮距離克洛斯本身的寓所約112公里。

警方讚揚克洛斯的求生意志強烈，並指她是從一間小木屋逃出，然後向正在遛狗的途人求助。

警方並拘捕21歲無業青年帕特森，又找到懷疑他在犯案期間使用的槍械。警員相信帕特森最初的犯案動機是綁架克洛斯，不包括槍殺其父母。

克洛斯父母本來在一間專門處理火雞的企業工作，這間公司發表聲明稱曾僱用帕特森，但他只工作了一天，沒有資訊顯示帕特森與克洛斯的父母在工作上有接觸。

（綜合報道）