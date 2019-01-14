【一分鐘看世界】華府停擺破紀錄、脫歐將表決、IG決定景點命運

早晨，今天是1月14日，星期一。 又是新的工作周的開始，你需知道以下五宗國際新聞：

華府停擺未解決

美國聯邦政府局部停擺踏入破紀錄的第三個星期，情況未有解決迹象。有分析認為停擺影響聯儲局可能沒有經濟數據可參考，拖累議息決定。而堅持興建邊境圍牆的總統特朗普則呼籲民主黨重返談判桌，但另一方面他亦不排除繼續停攏至2月底，務求令民主黨屈服……（按此閱讀更多）

特朗普在美國時間周二晚上發表「告全國同胞書」，老調重彈其邊境安全危機問題。（路透社）

英國脫歐災難

英國國會將於周二（15日）表決首相文翠珊的脫歐協議，但協議被否決的機會仍高。假如這個情況真的發生，英國隨時面對難以預料的局面。同樣地，作為脫歐「旗手」的文翠珊隨時遭受在野工黨和黨友的夾擊而地位不保……（按此閱讀更多）

英國脫歐：文翠珊盡力向歐盟要求在脫歐協議上獲取更多保證，以游說國會議員通過議案，但成效不大。（視覺中國）

「打卡」時代

很多人去旅遊都喜歡在景點自拍，再於網上分享，這個習慣卻為一些景點帶來厄運。不過與此同時，「打卡」革命亦開始影響當代建築……（按此閱讀更多）

2020白宮之爭

距離2020美國總統大選尚有一年，除了總統特朗普表明有意尋求連任外，民主黨亦希望可以重新入主白宮，在周末就有兩位新星出馬角逐，為該黨的「跑馬仔」大戰揭開序幕……（按此閱讀更多）

希臘的「你的名字」爭議

希臘國防部長坎梅諾斯周日（13日）宣布辭職兼退出執政聯盟，以表達對爭議多年的鄰國馬其頓通過改國名為北馬其頓共和國的不滿，與此同時，總理齊普拉斯亦需要面對國會的信任表決……（按此閱讀更多）

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