伊朗軍方貨機德黑蘭以西城鎮墜毀　15人死亡

路透社引述伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）報道，一架軍方貨機周一（14日）在首都德黑蘭以西的城鎮卡拉季（Karaj）附近墜毀。報道引述伊朗軍方聲明指出，涉事貨機當時載有16人，出事後機上有15人死亡。

軍方聲明指出，涉事的波音707貨機運載肉類，從吉爾吉斯（Kyrgyzstan）比什凱克（Bishkek）出發，周一在法特赫（Fath）機場緊急降落。

美聯社引述伊朗國營電視台報道指，飛機因惡劣天氣而墜毀，稱貨機出事前正飛往錯誤的機場，並嘗試在一個接近民居的非商用機場上降落。從現場畫面可見出事地點有煙冒起。

伊朗國營電視台一度指出，涉事貨機屬於吉爾吉斯。吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場發言人則表示，涉事貨機從馬納斯機場起飛，是屬於伊朗帕亞姆航空公司（Payam Air）。

新華社引述當地媒體報道，一架貨機在伊朗德黑蘭附近墜毀，機上載有約10人。部分伊朗媒體稱，機上載有10人並且已遇難。

↓涉事貨機墜毀情況↓

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↓出事現場有煙冒出↓

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A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl — Iran Press News Agency (@iranpress_com) January 14, 2019

（綜合報道）