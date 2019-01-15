【一分鐘看世界】英脫歐會「脫腳」？特金會選址、美國人怕生仔

早晨，今天是1月15日，星期二。 英國決定國家前途的重要一天，你需知道以下五宗國際新聞：

英國「命運之日」

英國將於當地時間今日（15日）表決首相文翠珊的脫歐協議，外界普遍認為否決的成數甚高，更認為她的地位「危危乎」。因此文翠珊周一（14日）到國會作最後遊說，以歐盟「保證信」作為籌碼，更指硬脫歐將令國家陷入分裂局面。

即使她提到英國最終可能留歐，但到底她能否扭轉乾坤，將脫歐協議避過覆亡厄運？（按此閱讀更多）

英國脫歐：英國首相文翠珊在國會表決前到一間工廠參觀。（視覺中國）

停擺第N日

美國政府停擺破紀錄地進入24日，民調指大部分受訪者認為事件發展至今，總統特朗普需要負責。而停擺局面仍未解決，有共和黨國會議員提議先短暫重開政府部門，同時爭取在這段時間內達成協議，不過特朗普並無此意……（按此閱讀更多）

華府停擺：停擺可能會導致就業數據「失真」，受停擺影響的38萬名聯邦僱員，可能會被納入失業人口。圖為有聯邦政府人員在華盛頓上街要求結束停擺。（路透社）

第二次「特金會」會場在哪裏？

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩再次舉行峰會的呼聲甚高，因此大家開始揣測新一輪「特金會」將會於哪個地方舉行，但選址問題將會是一大學問……（按此閱讀更多）

「生育恐懼」全因氣候的錯？

美國最近流行一股「生育恐懼」，當地民眾不是因為經濟問題而不想生育，而是對於氣候變化帶來的憂慮……（按此閱讀更多）

刺殺市長事件

波蘭格但斯克市長阿達莫維茨周日（13日）出席一個慈善活動時，遭一名聲稱受到政府迫害的男子上台用刀襲擊……（按此閱讀更多）

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