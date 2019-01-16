【一分鐘看世界】英國政府慘敗、文翠珊地位不保？脫歐是去是留

早晨，今天是1月16日，星期三。
再次轉涼的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
脫歐爭議大結局
爭議多時的英國脫歐問題在周二（15日）進入最要時刻，國會正式表決首相文翠珊的脫歐協議，即使她一直遊說尋求各方支持，但最終一如預期地吃敗仗，而且是政府95年來最大敗仗……（按此閱讀更多）
英國脫歐表決：國會以大比數否決文翠珊的脫歐協議，令英國前景繼續不明朗，而文翠珊同樣面對不信任表決，頓時變得面如死灰。（路透社）
May姐有壓力
英國國會表決文翠珊的脫歐協議前，由於外界普遍認為反對的票數會較多，因此令本身已經面對內外夾擊的文翠珊更受壓力。在野工黨表明會否決協議，同時對她提出不信任動議。結果一如預料，文翠珊慘敗而回，除了要盡快向歐盟澄清立場外，自己亦要面對地位不保的可能……（按此閱讀更多）
英國脫歐表決：國會以大比數否決首相文翠珊的脫歐協議，在國會外等待結果的反脫歐派民眾得知結果後顯得興奮雀躍。（路透社）
英國前路茫茫
英國國會向文翠珊脫歐協議「Say no」，令當地是否在3月29日正式與歐盟「分手」仍然是個問號。正因如此，英國將會面對多個可能性……（按此閱讀更多）
英國民眾「喜迎」表決？
英國民眾在國會表決脫歐協議前夕，支持和反對脫歐的人紛紛在國會外聚集表態，不過現場猶如嘉年華會。另外由於大家一早認為文翠珊在表決時已經大局已定，所以在很多網民預祝她失敗。不過國家前途仍然未明朗，有當地人就趁機推出「脫歐救生包」，希望大賺一筆……（按此閱讀更多）
英國脫歐打擊民主？
交翠珊在國會表決前一日，曾經以歐盟的「保證信」作為支持誘因，指雙方會盡力避免以協議中的「補底方案」去解決愛爾蘭邊境問題，務求為爭議清除障礙。不過正是歐盟此番理性、務實的讓步，卻被英國政客認為是將英國鎖在歐盟中的大陰謀……（按此閱讀更多）
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